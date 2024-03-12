Bangladeş'in Bogura kentinde patates hasadı yapıldı

BOGURA, 12 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in Bogura kentinde patates hasadı yapan çiftçiler, sebatla yapılan ekimin ardından elde ettikleri iyi verimin sevincini yaşıyor.

Bangladeş'in başlıca patates üretim merkezlerinden biri olan Bogura, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka'nın bulunduğu birçok ülkeye patates ihraç ediyor.