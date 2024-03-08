TİKA, Arakan Futbol Ligi'ne destek verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve Bangladeş Kızılay'ın desteğiyle, Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonu (RRRC) ve Arakan Rohingya Futbol Federasyonu tarafından Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde düzenlenen 1. Arakan Futbol Ligi'ne destekte bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığın desteğiyle düzenlenen ligin final maçını, Bangladeş resmi makamlarından yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), FIFA, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Sektörlerarası Koordinasyon Grubu (ISCG) kurumlarından temsilciler takip etti.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert Barış, kapanış konuşmasında şampiyon olan takımı kutlayarak, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman (Rohingya) halkının gösterdiği sabır, destek ve sevgi için şükranlarını ifade etti.

RRRC Komiseri Muhammed Mizanur Rahman da TİKA'ya destekleri için teşekkürlerini iletti.

Futbol turnuvasını destekleyen tüm kuruluşlara teşekkür eden Rahman, Arakanlı Müslüman toplumuna TİKA'nın desteğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Rahman, Arakanlı Müslüman toplumunun imajının, geleneklerinin ve mirasının yeniden tesis edilmesinde birlikteliğin önemini belirterek, turnuvanın birliktelik duygusunu geliştirmeyi ve nihai olarak anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Gençleri çatışma ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çağıran Rahman, etkinliğin topluma olumlu katkıda bulunmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Turnuva, final maçının ardından düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

Maçın ardından şampiyonluk kupası, ikincilik kupası, altın ayakkabı, altın eldiven, maçın oyuncusu, fair play ödülü ve ikincilik madalyaları da oyunculara takdim edildi.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki Arakanlı sığınmacıların yerleştirildiği kamplarda 3 Ocak'ta başlayan ve bir ay süren festivalde 12 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Dün oynanan final maçını yaklaşık 20 bin kişi izlerken, 2-2 sona eren maçı penaltılar sonucunda Nakkura karşısında galip gelen Rathe Daung takımı kazanarak şampiyon oldu.