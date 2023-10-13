Bangladeş, Cox's Bazar Rüzgar Enerjisi Projesiyle Küresel Rüzgar Enerjisi Kulübüne Katıldı

Bangladeş, Perşembe günü Cox's Bazar rüzgar enerjisi projesinin açılmasıyla, küresel rüzgar enerjisi kulübüne katıldı. Başkent Dakka'dan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan rüzgar enerjisi projesi, Çinli bir şirket tarafından inşa edildi. Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte kömür tüketiminin 44.600 ton, karbondioksit emisyonlarının ise 109.200 ton azalması ve 100.000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. Cox's Bazar rüzgar enerjisi projesinden çeşitli görüntüler

Bangladeş, Perşembe günü Cox's Bazar rüzgar enerjisi projesinin açılmasıyla, küresel rüzgar enerjisi kulübüne katıldı.

Başkent Dakka'dan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan rüzgar enerjisi projesi, Çinli bir şirket tarafından inşa edildi.

"Bu projenin faydası, daha fazla yatırımcının Bangladeş'te rüzgara dayalı enerji üretiminin mümkün olduğuna inanmaya başlamasıdır. Bu da bizi çok sevindiriyor ve yüreklendiriyor. Başka öneriler de sırada bekliyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda Bangladeş'te giderek artan sayıda rüzgar enerjisi santrali olacak.

Enerji sektöründe Çin hükümeti ile çok güçlü bir işbirliğimiz ve ortak çalışmalarımız var."

Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte kömür tüketiminin 44.600 ton, karbondioksit emisyonlarının ise 109.200 ton azalması ve 100.000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.(XHTV)