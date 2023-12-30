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Savar'da Gül Hasadı Başladı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Savar'daki bahçıvanlar yılbaşının yaklaşmasıyla artan talebi karşılamak için gül hasadına başladı. Savar'da bulunan Sadullapur, Bangladeş'in gül köyü olarak biliniyor. Gül yetiştiriciliği son birkaç yıldır köy sakinlerinin çoğunun birincil gelir kaynağı haline geldi.

SAVAR, 30 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Savar'daki bahçıvanlar yılbaşının yaklaşmasıyla artan talebi karşılamak için gül hasadına başladı.

Savar'da bulunan Sadullapur, Bangladeş'in gül köyü olarak biliniyor. Gül yetiştiriciliği son birkaç yıldır köy sakinlerinin çoğunun birincil gelir kaynağı haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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