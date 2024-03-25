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TDV, Arakanlı yetim çocuklara Ramazan yardımı yapıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş'te yaşayan Arakanlı yetim çocuklara Ramazan ayı dolayısıyla nakit yardımında bulundu.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı yetim çocuklara Türkiye Diyanet Vakfı şefkat eli uzatıyor. Yetim çocuklara sahip çıkan TDV, nakit ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Yardımlar hakkında konuşan TDV Medya Sorumlusu Uğur Öğüt, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'yetim himayesi' kapsamında himaye ettiği yetimlerimiz ile bir araya geldik. 'Unutursam yetim kalır' kampanyası kapsamında yetimlerimize 'yetim himaye ödemeleri' gerçekleştiriyoruz" dedi.

TDV'nin yardımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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