Üye Girişi
Haberler

TDV, Arakanlı Müslümanlara 10 Bin Kişilik İftar Paketi Dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampı'nda 10 bin kişilik iftar paketi dağıttı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, insani şartların iyileştirilmesi amacıyla bölgedeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayı vesilesiyle yardımlar bölgede katlanarak artarken, kampta TDV tarafından 10 bin kişilik iftar paketi dağıtıldı.

TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, "1.2 milyon Rohingyalı Müslüman'ın yaşadığı Kutupalong mülteci kampındayız. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı programı kapsamında yardımlarımız devam edecek. Bizler Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar paketini buradaki camilerde ve okullarda paylaşarak, Ramazan'ın bereketli ikliminden hep beraber istifade etmeyi hedefliyoruz" dedi. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bangladeş İnsan Hakları Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak? İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in 1 Nisan şakası ne? AK Parti neden oy kaybetti? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kaybı için ne dedi? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title