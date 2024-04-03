TDV, Arakanlı Müslümanlara 10 Bin Kişilik İftar Paketi Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong Mülteci Kampı'nda 10 bin kişilik iftar paketi dağıttı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, insani şartların iyileştirilmesi amacıyla bölgedeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayı vesilesiyle yardımlar bölgede katlanarak artarken, kampta TDV tarafından 10 bin kişilik iftar paketi dağıtıldı.

TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, "1.2 milyon Rohingyalı Müslüman'ın yaşadığı Kutupalong mülteci kampındayız. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı programı kapsamında yardımlarımız devam edecek. Bizler Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar paketini buradaki camilerde ve okullarda paylaşarak, Ramazan'ın bereketli ikliminden hep beraber istifade etmeyi hedefliyoruz" dedi. - DAKKA