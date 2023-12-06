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Amasya'da TIR'da kaçak göçmen yakalandı

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Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde 1'i Bangladeş, 60'ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde 1'i Bangladeş, 60'ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı'dan İstanbul'a giden T.S. yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1'i Bangladeş, 60'ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü T.S. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, T.S.?nin işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Bangladeş Amasya Ağrı İstanbul Gözaltı Polis 3. Sayfa Güncel Haberler

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