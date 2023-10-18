Aydın'ın Bangladeş'li konukları Söke Ovası'nda pamuğu yakından inceledi

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ile Bangladeş Tarım Bakanlığı Pamuk Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, Aydın ili Bangladeşli tarım uzmanlarını ağırlıyor.

İki kurum arasında imzalanan ters bağlantı projesinde çalışmalarında Bagladeş'ten gelen 18 ziraat mühendisi; Aydın ili genelinde pamuk üretimi, pamuğun işlenmesi gibi konularda bilgiler ediniyor. Yerli Pamuk Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması amacıyla Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından gerçekleşen pamuk tohumu üretme ve geliştirme çalışmalarını da yerinde inceleyen ekip, Söke Ovası'nda üretimi yapılan yerli tohumların gelişimi de yerinde gördü.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü olarak karşılıklı eğitim programlarının devam ettiğini belirten Müdür M. Koray Aşık; "Bangladeş'ten gelen 18 konuğumuz yaklaşık 3 ay boyunca ilimizde kalacaklar. Arge ve inovasyon anlamında pamuk üretiminde önemli çalışmaların yanında karşılıklı, programlarla Bangladeş'ten gelen mühendislere Pamuk araştırmaları ile üretim uygulamaları hakkında eğitimler veriyoruz" dedi. - AYDIN