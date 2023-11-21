Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Haq, Bangladeş ordusunun ülkesine katkılarını vurgulayarak Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek adına bir anlaşma imzalanacağını belirtti.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğince, Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Haq, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nin kendileri için gurur ve güven timsali olduğunu belirterek, ordunun afet yardımı, altyapı geliştirme ve insani yardım gibi çeşitli alanlardaki girişimlerinin ülkesinin başarısına katkı sağladığını söyledi.

Bangladeş ordusunun katkılarının ülke sınırlarını aştığını vurgulayan Haq, "Bangladeş, Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonları'na en çok katkı sağlayanlardan biridir." dedi.

Haq, Türkiye ile ülkesi arasında, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek adına bir anlaşma imzalanacağının altını çizerek, "Bu anlaşma kapsamında, gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordular arasındaki işbirliğini, askeri eğitimi ve kapasite geliştirme programını daha da güçlendirmesini ümit ediyoruz." dedi.

Karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler

Korgeneral Dalkıran da Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığına işaret ederek, "Milletlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz arasındaki bağlar sembolik değildir. Karşılıklı saygıya, güçlü işbirliğine ve dünya barışı ile güvenliği için ortak vizyon üzerine kuruludur." ifadesini kullandı.

Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayan Dalkıran, iki ülke arasındaki ortaklığın devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Haq, Dalkıran'a plaket takdim etti.