Hindistan, Müslüman karşıtı vatandaşlık yasasını hayata geçiriyor

Hint hükümeti, Müslüman karşıtı olarak nitelendiren bir vatandaşlık yasasını hayata geçirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Söz konusu yasa Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da yaşayan gayrimüslimlerin vatandaşlık almasının önünü açıyor.

Yetkililer bu ülkede zulümle karşılaşan azınlıklara yardımcı olmak istediklerini söylüyor.

Bu yasa ilk olarak 2019’da kabul edilmiş fakat yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve daha fazlasının da tutuklandığı protestolar sonrası yürürlüğe girmesi ertelenmişti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah Pazartesi X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Narendra Modi’nin bu ülkelerde yaşayan dini azınlıkların yanında olacağını söyledi.

Bu yasa, bu yıl seçime gidecek Hindistan’da Başbakan Modi’nin ana vaatlerinden biriydi.

Ülkede vatandaşlığı düzenleyen 64 yıllık mevcut yasa, Hindistan’a yasa dışı yollardan giriş yapan kişilerin vatandaş olmasını imkansız kılıyordu.

Yasayı eleştirenler ise bunun dışlayıcı ve laikliğe aykırı olduğunu savunuyor.

Yasa sadece nüfusu çoğunluğu Müslüman olan üç ülkeden gelen dini azınlıklara bu hakkı verirken Hindistan’ın diğer komşularındaki etnik azınlıklara, örneğin Sri Lanka’dan gelen Tamil sığınmacılara veya Myanmar’dan gelen Arakanlı Müslümanlara bu hakkı vermiyor.

Hindistan’da Başbakan Modi’nin üçüncü dönemi için yarışacağı genel seçimin Nisan veya Mayıs ayında yapılması bekleniyor.

Muhalefet, yıllardır hayata geçirilmeyen bu yasanın seçime kısa süre kala gündeme getirilmesinin siyasi bir adım olduğunu savunuyor.