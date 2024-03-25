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Bangladeş'te Çinli işletmelerin yatırımıyla rüzgar santrali faaliyete geçti

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DAKKA, 25 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'te Çinli işletmelerin yatırım yapıp inşa ettiği ilk merkezi rüzgar enerji santrali olan Cox's Bazar rüzgar santrali, rüzgarla çalışan son jeneratörün kurulmasıyla Pazar günü tam olarak faaliyete geçti.

Başkent Dakka'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan ve ülkenin güneydoğusundaki Cox's Bazar bölgesinde yer alan rüzgar santrali projesine Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi'nin bağlı kuruluşu olan Wuling Enerji Şirketi yatırım yaparken, PowerChina Chengdu Mühendislik Şirketi ise santrali inşa etti.

Pazar günü tam faaliyete geçen proje, Bangladeş'e yılda yaklaşık 145 milyon kilovat-saat temiz enerji sağlayacak, kömür tüketimini 44.600 ton ve karbondioksit emisyonunu 109.200 ton azaltacak, ayrıca 100.000 hanenin elektrik talebini karşılayacak.

Wuling Enerji Şirketi'nin Bangladeş şubesinin genel müdürü Hei Zhao, Çinli işletmelerin yatırımcı olarak ilk kez Bangladeş'e rüzgar enerjisi getirdiğini ve ülkede rüzgar enerjisi alanındaki boşluğu doldurduğunu söyledi.

Hei, "Projenin inşası sırasında, Bangladeş'te yenilebilir enerji sektörünün sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek amacıyla Çin çözümlerini, Çin standartlarını ve Çin ekipmanlarını kullandık. Ayrıca Bangladeş için rüzgar enerjisi alanında ilk gruptaki yetenek eğitimlerini tamamlayıp 1.500'den fazla yerel istihdam sağladık" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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