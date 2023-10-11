Bangladeş'teki en büyük demiryolu projesi resmen açıldı

Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin (PBRLP) ilk treni Salı günü başkent Dakka'nın eteklerindeki yeni bir istasyondan hareket etti. Böylece Bangladeş'teki en büyük demiryolunun ilk kısmı resmen açılmış oldu.

1. Süslenen Çin yapımı trenin çeşitli görüntüleri

2. Konukların konuşmalarından çeşitli görüntüler

Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin (PBRLP) ilk treni Salı günü başkent Dakka'nın eteklerindeki yeni bir istasyondan hareket etti. Böylece Bangladeş'teki en büyük demiryolunun ilk kısmı resmen açılmış oldu.

Bangladeş'te Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki önemli projelerden biri olan PBRLP, Çin Demiryolu Grubu Limited Şirketi (CREC) tarafından inşa edilirken, finansmanı ise Çin İhracat-İthalat Bankası tarafından sağlandı.

Demiryolu bağlantısının Dakka kenti ile Bhanga beldesi arasında uzanan ilk kısmı, yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda.

"Bugün Munshiganj sakinleri için sevinçli bir gün. Bu demiryolu onu inşa eden, yatırım yapan ve geliştiren Çinliler sayesinde sıradan insanlara müjde ve sevinç getirdi."

"Çok mutluyum çünkü bizim neslimizin bunu göreceğini hiç düşünmemiştik. Dost ülke Çin'in hükümeti bize mümkün olan her türlü işbirliğini sağladığı için minnettarım."

Bangladeş'in güneybatı bölgesindeki Jashore kentine ulaşacak olan 172 kilometre uzunluğundaki projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Dakka ile Bangladeş'in güney bölgesindeki 20'den fazla ilçeyi birbirine bağlayarak hayati bir kanal oluşturacak proje, aynı zamanda Bangladeş'in bölgesel bağlanabilirliğini ve ekonomik kalkınmasını teşvik edecek trans-Asya demiryolu ağının da önemli bir parçası olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.

(XHTV)