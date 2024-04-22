Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin altın jübilesi kutlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ile Bangladeş'in yüzyıllara dayanan köklü ve derin bağları bulunduğunu belirterek, "Halklarımız zor zamanlarında her zaman birbirinin yanında ve birbirine destek olmuşlardır." dedi.

Işıkhan, Bangladeş Bağımsızlık Günü dolayısıyla Atakule Etkinlik Salonu'nda düzenlenen resepsiyondaki konuşmasında, bugünün sadece Bangladeş'in Bağımsızlık Gününün 54. yıl dönümünün kutlandığı özel bir gece olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Bangladeş arasındaki diplomatik ilişkilerin "altın jübile"sinin de kutlandığını belirtti.

Bangladeş ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 50 yıl önce başladığını ifade eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Bangladeş'in yüzyıllara dayanan köklü ve derin bağları bulunmaktadır. Halklarımız zor zamanlarında her zaman birbirinin yanında ve birbirine destek olmuşlardır. Tıpkı geçen yıl ülkemizde yaşanan yıkıcı depremler sonrasında Bangladeş hükümetiyle halkının bizlere uzattığı yardım eli gibi. Bangladeşli kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşı'mıza katkıları da halkımızın gönüllerine ve zihinlerine kazınmıştır. Bu destekler, Türk milleti tarafından daima şükranla anılacaktır. Halklarımız arasındaki karşılıklı dostluk duyguları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle tüm mali yükleri ve güvenlik tehditlerine rağmen Bangladeş'in kapılarını 1 milyondan fazla Rohingya Müslümanına açmasını içtenlikle takdir ettiğimizin altını çizmek isterim. Bangladeş bu yaklaşımıyla tüm dünyaya örnek oluyor. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak Bangladeş'i anlıyor ve elimizden geldiğince yükünü paylaşıyoruz. Kardeş Bangladeş'in 2026 yılında az gelişmiş ülkeler kategorisinden çıkacak olmasından duyduğumuz sevinci de ifade etmek istiyorum. Bangladeş'e bu önemli süreçte ve sonrasında destek ve yardım sunmaya devam edeceğiz."

Türk Hava Yollarının, İstanbul-Dakka arasında günlük aktarmasız uçuşlarının ticaret ve turizm sektörleri açısından önemli olduğuna dikkati çeken Işıkhan, Türk ve Bangladeşli savunma şirketleri arasında imzalanan sözleşme sayısının da hızla arttığını belirtti.

İki ülkenin devlet adamları arasındaki dostluğun örnek nitelikte olduğunu dile getiren Işıkhan, "Halklarımızın karşılıklı menfaatini sağlayacak şekilde Bangladeş ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek ve derinleştirmek en samimi arzumuzdur." dedi.