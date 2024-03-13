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Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan ayında Chawkbazar iftar pazarı canlanıyor

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Bangladeş'in asırlık Chawkbazar iftar pazarı, Ramazan ayında özel yemekler yemek isteyenler için tekrar hayat buluyor. Başkent sakinleri iftar için çeşitli lezzetli ürünler satın almak üzere pazardaki tezgahlara akın ediyor.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Mart 2024

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan ayının ilk gününde Chawkbazar iftar pazarından çeşitli görüntüler

Bangladeş'in asırlık Chawkbazar iftar pazarı, iftarda özel yemekler yemek isteyenler için bir kez daha hayat buluyor.

Chawkbazar, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan ayı boyunca hareketli bir merkeze dönüşen bir iftar pazarı.

Başkent sakinleri Salı günü iftar için çeşitli lezzetli ürünler satın almak üzere pazardaki derme çatma tezgahlara akın etti. Ramazan Dakka'da 12 Mart'ta başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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