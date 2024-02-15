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Dakka'da Pohela Falgun kutlamaları

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce kişi baharın ilk günü olan Pohela Falgun'u karşılamak üzere parklarda ve yeşil alanlarda bir araya geldi. Sevgililer Günü'ne denk gelen bu neşeli gün, burada 'Sevgi Günü' olarak da anılıyor.

DAKKA, 15 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce kişi baharın ilk günü olan Pohela Falgun'u karşılamak üzere parklarda ve yeşil alanlarda bir araya geldi.

Sevgililer Günü'ne denk gelen bu neşeli gün, burada "Sevgi Günü" olarak da anılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sevgililer Günü Bangladeş Kültür Yaşam Güncel Haberler

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