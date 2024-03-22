Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da bir tırın tankerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bir tır ve bağlı olan tankerde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 19 kişiyi yakaladı.

Bir insan kaçakçısı jandarma ekibince gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.