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Albüm: Bangladeş'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor

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DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi.

DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi. Burada yaşayan pek çok kişi atılmış pet şişeler gibi buldukları tehlikeli atıkları geri kazandırmakla meşgul.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bangladeş Aralık Çevre Güncel Haberler

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