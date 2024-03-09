Üye Girişi
Haberler

TDV Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara meslek edindiriyor

Güncelleme:

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda bulunan sabun ve dikiş atölyelerinin, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin meslek edinmelerine olanak sağladığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda bulunan sabun ve dikiş atölyelerinin, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin meslek edinmelerine olanak sağladığını belirtti.

Adsız AA'ya yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda bulunan sabun ve dikiş atölyesinde çalışarak meslek edindiklerini ifade etti.

Sabun atölyesinde bir kimya mühendisinin yanı sıra dolum ve paketleme işlemlerinde 7 işçinin görev aldığını söyleyen Adsız, atölyede aylık 10 bin litre sabun üretildiğine işaret etti.

Adsız, atölyede üretilen sıvı bulaşık deterjanı, sıvı çamaşır deterjanı, sıvı el sabunu gibi ürünlerin mültecilere, sosyal tesislere, hastanelere, asker ve polis noktalarına verildiğini söyledi.

Kamplarda yaşanan hijyen sorunları sebebiyle, yapılan üretimin daha sağlıklı bir çevreye sahip olmak ve hijyen sorunu yaşamamak adına önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Adsız, "Bunu da bağışlarımız sayesinde, bağışlarımızın teveccühü ile bu topraklarda insanların hayatlarına dokunarak bu tür çalışmaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Adsız, dikiş atölyesinde ise 14 Arakanlı Müslüman kadının görev aldığını belirterek, kadınların öğrenciler için üniforma, hastaneler için cerrahi tekstil, medreselerde eğitim öğren çocuklar için kıyafet, bayramlık ve gündelik kıyafet dikimi yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Bangladeş Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir? DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir? DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir? DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir? DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir? DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title