Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'de grup toplantısındaki konuşması nedeniyle teşekkür etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'de grup toplantısındaki konuşması nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, grup toplantısı konuşmasında kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Soylu, "'Devlet-i ebed müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı