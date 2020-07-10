Bakan Pakdemirli, konuşmasını yarıda kesip Ayasofya müjdesini verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı. Canlı Aktarıyoruz...

Bakan Pakdemirli, konuşmasını yarıda kesip Ayasofya müjdesini verdi

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Tokat'ta sektör temsilcileri ile yaptığı toplantı sırasında konuşmasını yarıda keserek Danıştay'ın Ayasofya kararının müjdesini verdi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasını yarıda kesip Ayasofya müjdesini verdi
10.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:00

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Tokat'ta sektör temsilcileri ile yaptığı toplantı sırasında konuşmasını yarıda keserek Danıştay'ın Ayasofya kararının müjdesini verdi.

Tokat'ta temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Kürsüden iki müjde veren Bakan Pakdemirli, Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'te müzeye dönüştürülmesi kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini, 2020 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için üretim yılı müracaat süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

"Türkiye'de gıda teröristleri var"

Türkiye'de 'gıda teröristlerinin' olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Onu yiyin bunu yemeyin, 'kanser yapar', şunu yapar bunu yapar. Bunları söyleyen bazı kişiler var. Bazı insanlar konuşuyorlar. Ben hiçbir kişiyi hedef almıyorum. Bu alanı bir şekilde daha düzgün hale getirmemiz lazım. 1980'li yıllarda belki bazılarınız hatırlarlar doktorlar sağlık reçetesine 'ay çiçek yağını' sağlık reçetesi olarak yazdı. Neden? İşte böyle haber uçurarak lobi yapılarak bazı ürünler ön plana çıkartıldı. Daha sonra zaman geçtikçe bunların yanlış olduğunu gördük. Bir dönem yumurta yemedik, kolesterol çıkartıyor diye. Halbuki kolesterol yapmıyormuş. Bir dönem yumurta yemedik. Kendi piyasasını yapmak, ticaretini yapmak için yalan yanlış bir takım halkı yanlış haberlerle yönleniyorlar. Bununla ilgili yasa tasarısı meclisimizde. İnşallah haftaya yasallaşmasını bekliyor. Şüpheli gördüğünüzü ürünleri Alo 174 veya 0501 174 0 174 Whatsapp ihbar hattımıza ihbar edebilirsiniz" dedi.

ÇKS süresi uzatıldı

2020 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için üretim yılı müracaat süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını duyuran Bakan Pakdemirli, "Biliyorsunuz ÇKS kayıtları Haziran ayı sonu itibariyle bitmişti. Bununla ilgili de sahadan çok talep oldu. Bununla beraber de ÇKS kayıtlarını da koşulsuz bir şekilde 1 Eylül'le kadar uzamış olduk. Bununla beraber bütün Türkiye'deki üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Ayasofya'nın tamamen cami olması Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır"

Konuşması sırasında aldığı haberi paylaşan Bakan Pakdemirli, "Evet şimdi aldığım bir haberde de Danıştay'dan tarihi bir Ayasofya kararı var. Müze olması yönündeki Bakanlar Kurulu kararı iptal olmuş oldu. Hayırlı olsun. Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı Ama buranın tamamen cami olması Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından program basına kapalı olarak devam etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler Dünya
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ece Erken Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Podolski Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli, konuşmasını yarıda kesip Ayasofya müjdesini verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 18:02:42. #1.14#
title