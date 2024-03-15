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Ankara Büyükşehir Belediyesi Diyabet Sensörü Destek Programı Düzenledi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek TİP 1 diyabetli öğrencilere yönelik Diyabet Sensörü Destek Programı düzenledi. Program kapsamında öğrencilere diyabet sensörü dağıtıldı ve kullanım eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek TİP 1 diyabetli öğrencilere yönelik "Diyabet Sensörü Destek Programı" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen programda, LGS merkezi sınavı ile YKS'ye girecek TİP 1 diyabetli öğrencilerin sınav sırasında şeker ölçümü ile insülin kullanmalarının önüne geçerek zaman kazanmalarını sağlamak amacıyla katılımcılara diyabet sensörü dağıtıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş programda yaptığı konuşmada, belediyeciliğin asfalt ve kaldırımdan ibaret olmadığına dikkati çekti.

Ankaralıların yaşam konforunu yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yavaş, belediyeciliğin doğumundan ölüme kadar kentte yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarını gidermek olduğuna işaret etti.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Belki çok başarılı bir öğrencimiz sadece diyabet nedeniyle sınavda güçlük çekiyor. Onlara da bu şekilde destek olmak istiyoruz. Diyabet sensörü ile ilgili de karar aldık, ücretsiz vereceğiz. Bu şekilde destek olmak istiyoruz. İşte sosyal belediyecilik budur. Başka hangi grubun problemleri varsa onlara koşmaktır. Gerçek belediyeciliğin bu olduğunu düşünüyorum. Ankara'da 2 bin 500 kadar diyabetli öğrencimiz var. İnşallah onlara da sınava girdikleri zaman diğer yaşıtları gibi eşit, sağlıklı bir şekilde sınava girmesini sağlayacak sensörleri dağıtmış olacağız. Umarım bu uygulama Türkiye'de bir örnek olur ve tüm belediyeler, sağlık kuruluşları ve valilikler bu konuya el atarlar."

Mansur Yavaş, sağlık sorunlarını önlemek amacıyla nikah kıymadan önce çiftlere zorunlu tutacakları SMA testi ile rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara HPV aşı uygulaması başlatacaklarına da değindi.

Öte yandan, program kapsamında 100 öğrenciye diyabet sensörü kullanım eğitimi de verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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