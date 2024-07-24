Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar?

Ankara'da EGO otobüs, minibüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının yeni ücretleri ile ne kadar zam yapıldığı sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara'da toplu taşıma ücretlerine %40 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar, Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? sorularına cevap arıyor. İşte, detaylar…

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Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam kararı aldı. Yapılan zam oranıyüzde 40 olarak belirlenirken tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye çıkacak. Öğrenci bileti de 7.50 TL'den 10.50 TL'ye yükselecek. Ankara'da indirimli bilet fiyatları ise 10.50 TL oldu.