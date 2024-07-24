Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar?
Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam kararı aldı. Yapılan zam oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Şimdi vatandaşlar, Ankara'da toplu taşıma ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.
Ankara'da EGO otobüs, minibüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının yeni ücretleri ile ne kadar zam yapıldığı sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara'da toplu taşıma ücretlerine %40 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar, Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? sorularına cevap arıyor. İşte, detaylar…
ANKARA EGO OTOBÜS, MİNİBÜS, OTOBÜS ÜCRETLERİ
Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam kararı aldı. Yapılan zam oranıyüzde 40 olarak belirlenirken tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye çıkacak. Öğrenci bileti de 7.50 TL'den 10.50 TL'ye yükselecek. Ankara'da indirimli bilet fiyatları ise 10.50 TL oldu.