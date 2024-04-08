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Ankara Demetevler Parkı'nda Lunapark Alanı Sosyal Tesis Olarak Açıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, Demetevler Parkı'nda atıl durumdaki lunapark alanı sosyal tesise dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkın kuzey köşesinde yer alan eski lunapark alanı, 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 12 bin metrekarelik Yaşam Demeti Parkı olarak açıldı.

Burada kafe, kreş, yaşlılar lokali, gençlik merkezi, sağlıklı yaşam alanı, basketbol ve futbol sahaları, tenis kortu, çocuk oyun alanı ve masa tenisi bölümü oluşturuldu.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından Gül Akkaya, yaptığı açıklamada, "Bu alan eskiden Demetevler Parkı içerisine kurulmuş lunaparkın yeriydi. Çok atıl bir durumdaydı. Bölge halkımızdan da çok ciddi problemler yaşandığına dair şikayetler alıyorduk. Biz de bu alanı Yaşam Demeti Parkı'na çevirmeye karar verdik." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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