Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA Buz Pateni Tesisini Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisinin 17 Mart'ta açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uluslararası standartlara uygun olarak tesiste başlatılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelindiği ifade edildi.

Belediyenin iştiraklerinden PORTAŞ'ın çalışmaları kapsamında buz pateni pisti ve koruyucu panellerin değiştirildiği aktarılan açıklamada, tesisin mevcut kondisyon salonları, soyunma odaları ve ıslak hacimleri ile altyapı hatlarının tamamen yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, tesisin kafeteryası, kütüphanesi ve sergi salonuyla 17 Mart'ta başkentlilerin hizmetine sunulacağı kaydedildi.