Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Anma Programı Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de anma programı düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nda misafir edilen depremzedelerin yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Depremin gerçekleştiği 04.17'de başlayan programda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.

Mansur Yavaş, depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acıların halen devam ettiğini belirtti.

Binaları sağlam ve mevzuata uygun yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere herkese sabır, tedavi görenlere şifa diliyorum. Oradaki mağduriyetler bitinceye kadar burada bizlerin misafirisiniz. Dayanışmayla ancak bu zor günler atlatılır. O günlerde de bütün Türkiye ayağa kalktı, hep beraber el ele tutuşuldu. İnşallah bu dayanışma da devam edecek." ifadelerini kullandı.