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Ankara'da Bel-Pa Buz Pateni Spor Tesisi Hizmete Açıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, tadilatı tamamlanan Bel-Pa Buz Pateni Spor Tesisi'ni hizmete açtı. Yavaş, tesisin önemine değinerek, Ankara'ya kazandırmanın mutluluğunu dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tadilatı tamamlanan Bel-Pa Buz Pateni Spor Tesisi'ni hizmete açtı.

Yavaş, Bahçelievler'deki tesisin açılışında yaptığı konuşmada, kentin hafızasında çok değerli bir yeri olan tesisi yıllar sonra Ankara'ya yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tesisin yıllar önce Ankara Büyükşehir Belediyesince yapıldığını, bir süre sonra bakımı sağlanamadığı için Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini anlatan Yavaş, gerekli bakımları yapamayan bakanlığın da tesisi pandemi döneminde yeniden belediyeye bıraktığını dile getirdi.

Yapının kullanılamaz halde belediyeye devredildiğini anlatan Yavaş, pandeminin ardından tesisi Ankara'ya kazandırmak için harekete geçtiklerini, ancak bu kez de işletmecelerle mahkemelik olduklarını söyledi.

Tadilat ihalelerine ilişkin bilgi veren Yavaş, ilk ihaleye katılımcı olmadığını, ikinci ihalede maliyetin üzerinde bir fiyat verildiğini, son ihaleyi kazanan belediye şirketinin tesisi yenilediğini bildirdi.

Tadilat esnasında binanın depreme dayanıklı olmadığının anlaşıldığını, güçlendirme yapılarak sorunun ortadan kaldırıldığını belirten Yavaş, "Burası polemik konusu yapılıyor. Polemiğe gerek yok. İnşallah nisan ayından itibaren yapılacak protokolle burası gençlere ait olacak. Buz pateni sevenlere hayırlı olsun diyorum. Eskiden belediyenin buz hokeyi takımı da varmış. O da iptal edilmiş. İnşallah buz hokeyi takımlarının maçlarını burada hep beraber izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Açılışta şarkıcı Güliz Ayla konser verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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