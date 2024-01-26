Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Didem Dülber'i transfer etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'dan Didem Dülber'i kadrosuna kattı. Didem Dülber, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Gaziantep ALG Spor ve Galatasaray'da forma giymiştir.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'dan Didem Dülber'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Didem Dülber'i renklerine bağladı.
Açıklamada, "Didem Dülber, 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda oynayan Dülber, futbolculuk kariyeri boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Gaziantep ALG Spor ve Galatasaray'da forma giymiştir." ifadeleri kullanıldı.