Turgut Altınok, MHP Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) adayı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) adayı Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede MHP Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaret eden Altınok, burada vatandaşlarla samimi sohbette bulundu.

MHP İlçe Başkanı Serkan Damar ve yönetimi ise Altınok'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Damar, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakının 'Türkiye hepimizin' misyonuyla hareket ettiğini söyledi. - ANKARA