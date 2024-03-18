Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş, OTONOMİ esnafıyla bir araya geldi

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, OTONOMİ esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Yavaş, alternatif yol projesinin hazır olduğunu ve gelecek ayın sonunda ihaleye çıkılacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, OTONOMİ esnafıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç ve buradaki diğer esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, konuşmasında, OTONOMİ Yönetim Kurulu üyelerinin alternatif yol taleplerine ilişkin projenin hazır olduğunu ve gelecek ayın sonunda ihaleye çıkılacağını ifade etti.

Yavaş, görüşmede OTONOMİ yakınlarında açılması talep edilen fuar alanı ile Ankara'daki metro çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Ankara Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title