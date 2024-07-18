Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü'nün Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Sporculara tek tek başarı dileklerinde bulunan Yavaş, Türkiye'nin geçmiş senelerle karşılaştırıldığında olimpiyatlarda güreş dışındaki branşlarda da iddialı olduğunu ifade etti.

Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki ABB bünyesinde bulunan restoranda düzenlenen organizasyonda ASKİ Spor Kulübü'nün Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularıyla kahvaltı programında buluştu. Etkinliğe, milli sporcuların yanı sıra ASKİ Spor Kulüp Başkanı Yüksel Arslan, Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü ve aynı zamanda Kulüp Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, antrenörler ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de katıldı. Yavaş burada yaptığı konuşmada, sporculara olimpiyatlarda başarı dileklerinde bulundu.

Güreşçilerin olimpiyatlar öncesi son kez kampa katılacağını söyleyen Yavaş, "Biz de özellikle kendi sporcularımızın yarışmalarında yanlarında olmaya çalışacağız. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Taha başta olmak üzere diğer güreşçilerimizin başarıyla döneceklerine inanıyorum. ASKİ ve EGO Spor Kulübü olarak 23 sporcumuz olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılacak. 30 bine yakın sporcumuz var. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da içlerinden nice Tahalar, Rızalar çıkacak. Rol modelleriyle beraber çalışıyorlar, nice sporcularımız çıkacak. Hem ata sporumuz hem de ülkemizin temsili bakımdan çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜREŞ DIŞINDA DA İDDALI"

Türkiye'nin artık olimpiyatlarda güreş dışındaki branşlarda da iddialı olduğunun altını çizen Yavaş, "Sporcularımızdan bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı gururla söyletmelerini bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum, moralleri gayet iyi. Kulak damlası nedeniyle Rıza'nın bir şanssızlığı oldu. Onun yerine katılan Hamza (Bakır) arkadaşımız da Rıza'yı aratmayacaktır. Kardeşlerimizin tamamına başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlardan sonra burada yine kahvaltı yapmayı diliyorum" dedi.

RIZA KAYAALP: DOKTORUMA DANIŞARAK İLAÇ KULLANDIM

Yaşadığı kulak çınlaması nedeniyle kullandığı ilacın içerisinde 'Vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullandığı' tespit edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 yıllık güreş hayatında yüzlerce kez doping testlerine girdiğini belirterek, "Şimdiye kadar hiçbir sıkıntım olmadı Allah'a şükür. Sadece kulağımda yaşadığım bir çınlama yüzünden iki senedir özellikle de olimpiyat stresinden dolayı artan çınlama, antrenmanlar da baş dönmesi de yapıyordu. Doktoruma danışarak bir ilaç kullandım. Benim hayatım boyunca bir şeyi sormadan kullanmadığımı herkes bilir. Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilaç kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım" ifadelerini kullandı.

"VİCDAN OLARAK ÇOK RAHATIM"

Kullandığı ilacın içerisinde yasaklı bir madde olduğunu bilmediğini söyleyen Kayaalp, "Zaten biraz kullandıktan sonra yan etkisinden dolayı bıraktım, olimpiyattan sonra kullanmayı düşündüm çünkü daha çok başımı ağrıttı. Bir hafta sonra numune almaya geldiler. Bir ay sonra sonuç açıklanınca şok geçirdim. Daha da onun şokunu atlatamıyorum çünkü hiç beklemiyordum. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, her zaman korktuğum durum başıma geldi. Allah'a şükürler olsun vicdan olarak çok rahatım" açıklamasında bulundu.