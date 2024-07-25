Beypazarı'nda meydana gelen 10 yangın söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesiyle birlikte anız ve samanlık yangınları meydana geldi. Yangınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen 10 yangın söndürüldü.
Hava sıcaklığının artarak nem oranının düştüğü ilçenin farklı noktalarında anız ve samanlık yangınları meydana geldi.
Yangınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.