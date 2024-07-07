Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçı Ankara'da dev ekranlardan yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçını çeşitli semtlerde kurduğu dev ekranlardan yayınladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'a kurduğu dev ekranlardan yayınlayarak Başkentlilere sundu.