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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçı Ankara'da dev ekranlardan yayınlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçını çeşitli semtlerde kurduğu dev ekranlardan yayınladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçı Ankara'nın çeşitli semtlerinde kurulan dev ekranlardan yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'a kurduğu dev ekranlardan yayınlayarak Başkentlilere sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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