Murat Boz, 19 Mayıs etkinliklerinde sahne aldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, sanatçı Murat Boz, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konser verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, sanatçı Murat Boz sahne aldı.
Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen, gençlerin ve öğrencilerin katılım gösterdiği konserde, Boz sevilen şarkılarını seslendirdi.