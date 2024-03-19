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Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı'da İçme Suyu Hattı Açılışını Gerçekleştirdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı ilçesinde içme suyu hattı açılış töreni düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projenin detaylarını paylaştı ve 1,5 milyon kişinin temiz su ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Polatlı ilçesinde içme suyu hattı açılış töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programının ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projeyle ilgili bilgi verdi.

"İvedik-Polatlı içme suyu hattı sayesinde sadece Polatlı'nın değil güzergah üzerinde bulunan Sincan, Yenikent, Temelli, organize sanayiler dahil 1,5 milyon kişinin temiz su hasretini sona erdiriyoruz." diyen Yavaş, Yenikent'ten branşmandan (ana hattan dağıtımın yapıldığı kollar) verilen suyun ilk kez Polatlı'ya ulaştığını bildirdi.

Yavaş, "Yüzükbaşı hattı suyu bu yeni suyla beraber bugünden itibaren paçal (karışım) yapılarak verilmeye başlanıyor. Günden güne paçal oranı yeni su ile azalacak ve inşallah kent merkezi tarafında kalan 1,5 kilometrelik boru hattının ay içinde tamamlanmasıyla, ay başından itibaren artık Polatlı suyunun yüzde 100'ü İvedik suyundan Çamlıdere Barajı'ndan gelmiş olacak." diye konuştu.

Su alma işlemini 30 Ocak'ta başlattıklarını dile getiren Yavaş, 15 Mart'ta 70 kilometrelik iletim hattının doldurulduğunu, terfi merkezinin pompalarının aktif hale getirildiğini söyledi.

Yenikent ile Polatlı arasında 50 tahliye vanası, 49 vantuz yapısı ve 18 hat vanası imalatlarının bittiği bilgisini veren Yavaş, "Hatta yapılan betonarme işlemleri, hatta su alma, su iletme işlemine herhangi bir engel oluşturmamaktadır." ifadesini kullandı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise Polatlı'nın uzun zamandır içme suyu sorunu olduğunu belirterek, verdiği sözü tuttuğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona eren tören öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri mehteran ve semazenler gösterisi yaptı. Tasavvuf musikisi ve ney dinletisi gerçekleştirildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Bülent Akyıldız, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve Polatlı Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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