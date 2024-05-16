Ankara'da Toplu Taşıma Sistemi Yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşımada kullanılan elektronik ücret toplama sistemini yenilemeye başladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, sistemin yenilenmesiyle usulsüz kart kullanımlarının önüne daha kolay geçilebilecek, yolcuların daha hızlı geçişi sağlanacak.

Yeni sistemde kart dolumu için daha fazla seçenek bulunacak. Bankalar, zincir marketler ve alternatif uygulamalar aracılığıyla da kart dolum işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yenileme çalışmalarının 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

EGO Genel Müdürü Taylan Engin, 2013'ten beri kullanılan eski teknoloji elektronik ücret toplama sistemine ilişkin vatandaşların ve özel halk otobüsü çalışanlarının sıkıntıları bulunduğunu ifade ederek, yenileme çalışmalarını bu kapsamda başlattıklarını belirtti.