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AK Parti Polatlı İlçe Başkanı: Polatlı'ya su gelmesi mümkün değil

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AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu projesi hakkında açıklama yaptı. Teke, projenin tamamlanmadığını ve Polatlı'ya suyun henüz gelmediğini belirtti.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesince ilçeye içme suyu temini için yürütülen projeye ilişkin açıklama yaptı.

Teke, partisinin ilçe teşkilat binasında düzenlediği basın toplantısında, Polatlı'ya içme suyu sağlanmasına yönelik ihalenin 29 Ağustos 2020'de 549 milyon lira bedelle yapıldığını söyledi.

Gerede suyunun Polatlı'ya getirilmesi sürecine değinen Teke, şöyle devam etti:

"Gerede suyunun Polatlı'ya gelmesi tamamen bir muammaya dönüşmüştür. Çok sık açıklamalar yapılmış olmasına rağmen henüz suyumuzu göremedik. Bugün Polatlı'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılacağı Polatlı içme suyu hattının açılış töreni var. Hala ortada bir şey yok, bu suyun gelme şansı da yok. Polatlı'ya gelecek olan Gerede suyunun özellikle İvedik Arıtma Tesisi'nden geçerek gelmesi gerekiyor ki İvedik ile Yenikent arasındaki çalışmalar hala devam ediyor. Ankara ile Polatlı arasındaki boru hattı işi henüz bitmemiş, depolar bitmemiş durumda. Arada bir de Kuşçu mevkisindeki depo var, o da bitmemiş. Şimdi bugün buraya su gelecek. Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir aldatmacadır ki Polatlı'ya su geleceği söyleniyor. Özellikle Polatlı'ya gelecek olan suyun 6 aydan önce gelmesi mümkün değil. Ben 1 yıl olabileceğini tahmin ediyorum. Polatlı'ya bugün suyun gelme ihtimali yok. Bu kocaman bir yalan."

Teke, suyun taşınacağı güzergahta Yenikent, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile Kuşçu ve Kargalı mahallerinde isale hattıyla ilgili çalışmalarda eksikler olduğunu savundu.

Kargalı'daki depo ile Polatlı'daki içme suyunun bağlanacağı alan arasında yaklaşık 3 kilometrelik boru hattının bulunduğu bilgisini veren Teke, "Bugün Yenikent'ten, Ankara'dan suyun geldiğini size açıklayacaklar ama arada boşluklar varken, borular bağlanmamışken bu su nasıl gelecek? Nasıl gelecek biliyor musunuz? Tersten gelecek. Tersten boru dolduruyoruz, 4 gündür Polatlı'da. Polatlı'nın normal içme suyu olan Yüzükbaşı suyuyla Kargalı-Polatlı arasındaki boru küçük bir bağlantıyla dolduruluyor. Bugün akacak olan bu birebir Yüzükbaşı suyudur. Bunu hep birlikte bugün göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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