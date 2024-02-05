BM'nin Çalışmaları 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde Sergilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde BM'nin Çalışmaları" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'deki BM kuruluşlarının depremlerin ardından yardım ve yeniden inşa çalışmalarının ve ilk günden bu yana sahadaki faaliyetlerinin ele alındığı sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde bulunuyor.

"6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde BM'nin Çalışmaları" fotoğraf sergisinde, BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'deki BM kuruluşlarının Türkiye'nin bölgedeki yeniden inşa çalışmaları ve kimseyi geride bırakmama yönündeki toparlanma çabalarını destekleme kararlılığı vurgulanıyor.

1 Şubat'ta açılan sergi, 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.