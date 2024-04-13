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Ankara İtfaiyesi Antalya'daki Teleferik Kazasında Mahsur Kalanları Kurtarmak İçin Yola Çıktı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara itfaiyesinin yola çıktığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara itfaiyemiz, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılmak için 13 arama kurtarma personeli ve 4 donanımlı araçla yola çıktı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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