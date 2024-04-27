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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Zafer Parkı'na Dışişleri Şehitleri Anıtı yapacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Zafer Parkı'na terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ile büyükelçilerin anısını yaşatacak olan 'Dışişleri Şehitleri Anıtı' yapılacağını duyurdu. Anıt projesinin belirlenmesi için Dışişleri Bakanlığından üye talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Zafer Parkı'na "Dışişleri Şehitleri Anıtı" yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Barosu Eğitim Merkezi ile Sıhhiye Orduevi arasında yer alan Zafer Parkı'na yapılacak anıtla terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ile büyükelçilerin anısı yaşatılacak.

Hazırlanacak anıt projesinin belirlenmesi için ABB tarafından ocak ayında Dışişleri Bakanlığına yazı yazılarak oluşturulacak eser değerlendirme kuruluna, üye vermeleri talep edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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