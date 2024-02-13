Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Köylerde su aboneliğini 500 liraya düşüreceğiz. Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Köylerimizi Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız." dedi.

Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Altınok, burada yaptığı konuşmada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği vaatlerin yüzde 90'ını gerçekleştirmediğini söyledi.

Seçimi kazanmasının ardından Akyurt'ta bir fuar alanının açılacağını kaydeden Altınok, ayrıca bu yıl bitmeden havaalanı yolu metrosunun ihalesinin de yapılacağını belirtti.

Yavaş'ın "Allah'ın verdiği sudan para alınır mı?" sözünü hatırlatan Altınok, şöyle konuştu:

"Şu an su faturası, elektrik faturasını geçti. 'Köylerden su sayaçlarını söküp atacağım' dedi. Ona gerek kalmadı. Köylülerimiz su sayaçlarını söküp atıyor veya bağlatamıyor, abone olamıyor. Hayvanına su veremiyor. Dolayısıyla bağını, bostanını sulayamıyor. Dediğinin tersini yapıyor."

Altınok, "Köylerde su aboneliğini 500 liraya düşüreceğiz. Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Ankara bir tarım şehridir. Bir ova şehridir başkentimiz. Büyükbaş, koyun, keçi, tavuk ve arıları çiftçilerimize, köylülerimize vereceğiz. Köylerimizi Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız. Kanalı, suyu olmayan köyümüz var." dedi.

Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezini açtı

Turgut Altınok, Akyurt ziyareti öncesi Kalecik'te seçim çalışmaları kapsamında Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını da yaptı.

Burada da vatandaşlara seslenen Altınok, "Tarıma verilen teşvikler yeterli değildir. Tarıma teşviki artıracağız. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Tohumu 2 ton ila 5 tona çıkarıyoruz. Fideler ata tohumundan, üstelik milyonlarca ücretsiz dağıtacağız. Sosyal destekleri arttıracağız. Doğal gaz yardımını 100 liraya çıkarıyoruz. Emeklilerimize 1000 liralık desteği 5 bin liraya çıkarıyoruz, 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Altınok, ilçelerde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.