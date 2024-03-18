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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyonunu tamamladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Konağın tarihsel geçmişine uygun olarak kültürel miras olarak saklanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı'ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarının tamamladığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nda, askerlerin ekmek ihtiyacını karşılayan konağın aslına uygun restore etti.

Konağın, peyzaj çalışmalarının ardından başkentlilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri amacıyla kullanıma açılması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, konağın sahibi Mehmet Ağa'nın milli mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlılar arasında yer aldığını, Sakarya Meydan Muharebesi'nde köyde kurmuş olduğu fırınlarda cephedeki askerlerin ekmek ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Konağın 2020'de Andaç Ataç tarafından karşılıksız olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine verildiğini hatırlatan Ödemiş, "Sadece bir tek arzusu vardı. O da konağın bir odasını babasından kalan eşyalarla Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürmek. Konağımızı tarihsel geçmişine uygun olarak kültürel miras olarak saklamayı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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