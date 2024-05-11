Ankara'da Anneler Günü dolayısıyla 'Kadın Emeği Pazarı' kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Anneler Günü dolayısıyla "Kadın Emeği Pazarı" kuruldu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin hazırladığı el emeği, göz nuru ürünler Batıkent Rekreasyon Alanı'nda kurulan "Anneler Günü Kadın Emeği Pazarı"nda satışa sunuldu.

Pazarın açılış töreni Elvankent Kadın Lokali üyelerinin sergilediği dans gösterisiyle başladı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, törende yaptığı konuşmada, Kadın Emeği Pazarı'na başkentlilerin gösterdiği yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla kadınların yaptığı ürünlerin bugün ve yarın Batıkent'te sergileneceğini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"İçlerinde bize başvuran kadın kooperatifleri ve bireysel girişimci kadınlarımız bulunuyor. Burada amacımız kadınlarımıza ekonomik destek sağlamak. Vatandaşlarımıza da en azından Anneler Günü hediyelerini buradan almaları için bir fırsat tanımış oluyoruz."

Kadın Emeği Pazarı'nda ürünlerini sergileyen Selma Akdeniz de ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerini ileterek, "Kadın emeğine değer verilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Kadın emeğinin yüceltilmesi, emeğe değer verilmesi çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.