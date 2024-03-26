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Bakan Işıkhan: Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediye

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en borçlu belediye olduğunu ifade etti.

"PRİM BORÇLARINI DAHİ DEVLETE ÖDEYEMİYOR"

Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.

Bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Vedat Işıkhan Politika Ekonomi Haberler

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