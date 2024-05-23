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Ankara'da muhtarlara yaz öncesi yangın söndürme eğitimi verilmeye başlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri ve İtfaiye Daire başkanlıklarınca başlatılan eğitimler kapsamında muhtarlara yangın söndürme tüpleriyle ilgili bilgi verildi. Muhtarlar, ekiplerce kontrollü şekilde yakılan ateşi yangın tüpleriyle söndürdü. Eğitimler, Beypazarı ilçesindeki muhtarlarla devam edecek.

Ankara'da muhtarlara yaz öncesi yangın söndürme eğitimi verilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri ve İtfaiye Daire başkanlıklarınca başlatılan eğitimler kapsamında muhtarlara daha önce dağıtılan yangın söndürme tüpleriyle ilgili bilgi verildi.

Muhtarlar, daha sonra ekiplerce kontrollü şekilde yakılan ateşi, yangın tüpleriyle söndürdü.

Eğitimler, gelecek günlerde Beypazarı ilçesindeki muhtarlarla devam edecek.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, eğitimlerin İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince verildiğini, yangın söndürme tüplerinin kullanımını önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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