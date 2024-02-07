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Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaşlarına zam yapacağız

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaşlarına zam yapacaklarını açıkladı. Altınok, Beypazarı İlçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşarak, ABB personellerini işten çıkartmayacaklarını ve belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirmeler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Beypazarı'nı tarım ve turizm alanında geliştirmek için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık.' Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız." dedi.

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı İlçesindeki Cumhur İttifakı teşkilatları tarafından kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Altınok, ilçedeki vatandaşlarla ve esnafla buluşarak talepleri dinledi, destek istedi.

Açılışta konuşan Altınok, seçilmeleri halinde ABB personellerini işten çıkartmayacağını söyledi.

Belediye işçilerinin maaşlarına yönelik iyileştirmelerde bulunacağını aktaran Altınok, "Beypazarı'nda veya Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçinin çoluğunun çocuğunun rızkı ile uğraşmayacağız. Hiç kimseyi de işten atmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık.' Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar." diye konuştu.

"Bütün köylerin yollarını havaalanı gibi yapacağız"

Beypazarı'nı tarım ve turizm alanında geliştirmek için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirten Altınok, ABB'nin çiftçilere verdiği 100 litrelik mazot desteğini 500 litreye çıkaracağını aktardı.

ABB olarak yem fabrikası kuracaklarını anlatan Altınok, şunları dile getirdi:

"Altyapısı, su ve kanalizasyonu olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Köylerimize spor tesisleri yapacağız. Voleybol, basketbol, futbol sahası yapacağız. Her köyden bir tane eleman alacağız. Parklara, spor tesislerine bakacak. 78 tane köyümüz, mahallemiz var. Sadece 5 köyümüzün seçimden sonra yolu yapıldı ve burada ayrımcılık yaptı. Biz ayrımcılık yapmayacağız, oy versin veya vermesin bütün köylerin yollarını havaalanı gibi yapacağız. Beypazarı'nın 50 yıllık içme suyu sorununu ve ölümlü kazalarının yaşandığı İnözü Kavşağı'ndaki problemi ivedilikle çözeceğiz."

Öte yandan Altınok, Çağlayan Adliyesi'nin polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

Altınok'a Beypazarı ziyaretinde, AK Parti Ankara milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç ve Asuman Erdoğan, Cumhur İttifakı Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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