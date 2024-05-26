Ankara'nın Güdül ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde, bazı mahallelerde başlatılan yol asfaltlama ve kilit parke çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül Yol Asfalt Şefliği yetkilileri, Sorgun-Yeşilöz bağlantı yolunda sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Boyalı, Kadıobası, Çukurören ile Taşören mahallelerinde yol ile kilit parke döşeme çalışmalarının yapıldığı, Sorgun ve Yelli mahalleleri bağlantı yolunun sıcak asfaltla kaplama çalışmasının ise tamamlandığı kaydedildi.