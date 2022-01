Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı

"3.5 yıllık süreçte en zorlandığım transferlerden birisiydi"

"Visca, Türk futbolunun çok önemli bir değeri"

Trabzonspor'daki her oyuncunun kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Trabzonspor Futbol Takımı bir aile. O ailede şu an hizmet eden, yeni katılan, katılacak olan her oyuncu bizim için çok değerli. Netice itibariyle o yapının bir parçası veya o saat gibi işleyen makinanın önemli bir dişlisi. Bizim için her oyuncunun değeri çok büyük. Futbol 11 kişiyle sadece sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda bunun kulübesi, hocası, teknik heyeti, oyuncu kadrosu, altyapısı bütün bunların bir araya getirip bütün olarak düşündüğünüzde zaten yapı ortaya çıkıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

