Eskişehirspor Taraftarları Anadolu Üniversitesi'ni Yalnız Bırakmadı

TFF 3. Lig Play-off 2. Tur maçında Efeler 09 Spor Futbol Kulübü ile karşılaşan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nü yalnız bırakmayan binlerce Eskişehirspor taraftarı maçı tribünden takip etti.

Play-off 2. Tur maçında karşı karşıya gelen Anadolu Üniversitesi, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü karşısında 2-1 mağlup oldu. Saat 20.00'da başlayan ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda binlerce seyirci tribünden takip ettiği maçta Eskişehirspor taraftarı da Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nü yalnız bırakmadı. Siyah kırmızılı formalarıyla ve atkılarıyla dikkat çeken Eskişehirspor taraftarı, bando ekipleriyle ve tezahüratlarıyla takım oyuncularına moral vermeye çabaladı. - ESKİŞEHİR