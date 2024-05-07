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Rasim Ozan Beyaz Futbol'da neden yok, Beyaz TV'den ayrıldı mı?

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Beyaz Futbol ya da Derin Futbol uzun süredir yayında olan spor programı. Haftanın 3 günü yayınlanan program; Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır. Peki, Rasim Ozan Beyaz Futbol'da neden yok, Beyaz TV'den ayrıldı mı?

İlk başlarda Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Lig TV'de yayınlanan programın sunucu ve yorumcuları zaman içinde değişti. Programda Hıncal Uluç, Altan Tanrıkulu, Selçuk Yula, Adnan Aybaba, Ercan Saatçi, Ömer Çavuşoğlu, Ümit Özat, Ergün Penbe, Ümit Karan, Gökmen Özdenak yorumculuk yapmıştır. Peki, Rasim Ozan Beyaz Futbol'daneden yok, Beyaz TV'den ayrıldı mı?

DERİN FUTBOL NE ZAMAN?

Akıllara takılanlar, perde arkasında yaşananlar, konuşmaya cesaret edilemeyenler Derin Futbol'da masaya yatırılıyor… Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener her hafta Derin Futbol'da bir araya geliyor…Dev kadro, gündem yaratan konularla Pazartesi akşamları 23.30'da Beyaz TV ekranlarında…

RASİM OZAN BEYAZ FUTBOLDA NEDEN YOK?

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den resmi olarak ayrıldı.

27 Nisan 2024'te Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programından ayrılacağını ve Rasim Ozan Kütahyalı ile bir daha görüşmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol Beyaz Tv Futbol Spor Televizyon Gündem Spor Haberler

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