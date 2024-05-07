Yeşil sahalar bunu da gördü! Büyüyü bozan futbolcu gol attı

Birbirinden garip olayların meydana geldiği futbol maçlarında yine eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.

BÜYÜYÜ BOZDU

Afrika'da oynanan bir futbol maçında yaşananlar dikkat çekti. Takımlardan birinin kalecisi maçtan önce ikki kale direğinin dibine de büyü yazılı muska koydu. Rakip takımın forveti ise daha sonra yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu kaçırdı. Pozisyonu gole çeviremeyen forvet o esnada kale direklerinin dibindeki büyüleri farketti.

GOLÜNÜ ATTI

Kaçan bir pozisyonun ardından kalecinin kalede olmadığı bir anda koşturarak kale direklerine giden forvet, büyülerden birini alarak kaçmaya başladı. Oyuncuyu ise büyünün sahibi kaleci kovaladı. Büyüyü kaleciden kaçırmayı başaran forvet ise yaşanan bir sonraki pozisyonda topu ağlara göndermeye başardı. O anlar viral oldu.